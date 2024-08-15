Ростех запустит два новых трека подготовки специалистов для предприятий ОПК

В госкорпорации уточнили, что в настоящее время на базе свыше 20 российских вузов проходит обучение студентов-целевиков по образовательно-профессиональным трекам подготовки инженеров нового поколения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Ростех в сентябре запустит два новых трека подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - "Ростех качество" и "Ростех арсенал". Об этом сообщили в госкорпорации.

"С сентября вузы при поддержке Ростеха запустят два новых трека - "Ростех качество" по подготовке специалистов в области управления качеством в интересах всех отраслей промышленности, в которых работают организации корпорации, а также "Ростех арсенал" по подготовке специалистов для боеприпасной отрасли", - заявила директор по управлению персоналом госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова на пленарном заседании "Ключевые задачи кадровой политики предприятий ОПК" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

В Ростехе уточнили, что в настоящее время на базе свыше 20 российских вузов проходит обучение студентов-целевиков по образовательно-профессиональным трекам подготовки инженеров нового поколения: "Крылья Ростеха" (в интересах авиационной отрасли), "Код Ростеха" (в интересах радиоэлектронного комплекса), "Ростех биотехмед" (в целях подготовки специалистов в сфере медицинского приборостроения и оптико-электроники).

Как добавили в госкорпорации, в 2024-2025 учебном году потребность организаций Ростеха в целевом обучении составила 3 725 человек по 150 направлениям подготовки. "Студенты треков трудоустраиваются на предприятия Ростеха с первого курса обучения, за каждым студентом закреплен наставник. Студенты треков получают повышенную стипендию от работодателей при условии учебы на "хорошо" и "отлично", а также социальные выплаты, включая возможность бесплатного проживания в общежитии", - рассказали в Ростехе.