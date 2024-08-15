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Военное обозрение

Источник: Новейшую роботизированную 122-мм САУ «Клевер» отправят в зону СВО для полноценных испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Новое роботизированное гусеничное шасси МТС-15 «Клевер» со 122-мм гаубицей Д-30, представленное в рамках международного форума «Армия-2024», планируется отправить в зону СВО для проведения полноценных испытаний. Об этом сообщил информированный источник.

Новая самоходная 122-мм гаубица «Клевер» в ближайшее время отправится в зону СВО для проведения полноценных испытаний в боевых условиях. Орудие предназначено для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника. По сути, это гаубица Д-30, установленная на роботизированную платформу с дистанционным управлением. Для ведения огня нужен всего лишь один оператор, который может находиться от установки на расстоянии до полукилометра.

Опытный образец, конечно, испытан в условиях полигона. В зону СВО будет отправлен для испытаний в ближайшее время,

- приводит ТАСС слова источника.

Источник изображения: topwar.ru

САУ «Клевер» способна передвигаться со скоростью 12 км/час, запас хода разработчики указали в 400 км, хотя в других источниках указывается 120 км. Орудие имеет автомат заряжания на четыре выстрела, остальные характеристики как у гаубицы Д-30. Перевод в боевое положение и обратно — 30 секунд. Другие подробности не сообщаются.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Д-30 2А18
Проекты
Робот
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