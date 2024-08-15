Вопросы обеспечения живучести кораблей и судов ВМФ России обсудили на форуме "Армия-2024"

ЦАМТО, 14 августа. Круглый стол "Перспективные пути обеспечения живучести кораблей и судов ВМФ с учетом полученного боевого опыта" проведен в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2024".

Организатором научного мероприятия выступил Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова".

В дискуссии приняли участие представители научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности (организаций), федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В ходе круглого стола прозвучали доклады и обсуждения по тематике организации борьбы за живучесть кораблей и судов с учетом полученного боевого опыта; обоснования и оценки критериев пожарной безопасности для различных типов корабельных помещений; перспективных систем информационной поддержки для кораблей 4 поколения; перспектив развития систем корабельного мониторинга в обеспечении безаварийного плавания кораблей ВМФ.

По окончании обсуждения участники сформировали предложения по перспективам развития средств и способов обеспечения живучести кораблей и судов Военно-морского флота, по приоритетным направлениям научно-технических исследований в областях живучести и создания перспективных образцов средств борьбы за живучесть и защиты личного состава от опасных факторов пожара, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.