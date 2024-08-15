Игорь Вильнит: атомная подлодка пятого поколения появится к 2040 году

Действия подводных лодок любого флота мира являются тайной за семью печатями. Даже рядовой выход подлодки в море на учебное задание никогда не афишируется в отличие от надводного корабля. Не зря первые в России подводные лодки при Петре Первом называли "потаенными судами". Шло время, сменялись поколения моряков и самих кораблей, но подводные лодки до сих пор – самое секретное оружие на воде. Но если действие субмарин в Мировом океане до сих пор является военной тайной, то их проектирование и строительство, точнее некоторые аспекты их создания можно озвучить. Приоткрыть завесу таинственности, но не военной тайны в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову отважился генеральный директор Центрального конструкторского бюро "Рубин" – главного в России проектанта стратегических атомных и дизель-электрических подводных лодок и не только – Игорь Вильнит.

– Игорь Владимирович, когда закончится работа над созданием проекта АПЛ пятого поколения? В чем будут кардинальные отличия от лодок четвертого поколения? Вы заявили, что эта подводная лодка будет лучше, чем концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Арктур". Можно уточнить, какие новшества будут в новой АПЛ? Будут ли в ней использованы наработки "Арктура"? Будут ли лодки штатно вооружены воздушными и морскими беспилотниками? Будет ли на ней классическая рубка?

– Это сложные вопросы не только в силу деликатности темы, но и потому, что речь идет о кораблях, которые должны заменить современные РПКСН проектов 955 и 955А, а восьмая подводная лодка этой серии еще даже не принята в состав флота. Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года, то есть чуть больше чем через 15 лет. За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний. У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки (в том числе и того, будет ли на ней классическая рубка). В своей работе мы руководствуемся обоснованным прогнозом условий использования лодок, прогнозом развития техники и технологий.

Не буду затрагивать все аспекты, которые находятся у нас в рассмотрении. Остановлюсь лишь на том, что сейчас у всех на слуху: роботизация, которая уже проникла во все виды вооруженных сил и продолжает бурно развиваться. Когда наши ракетоносцы пятого поколения начнут выходить в море, их встречать будут не только многоцелевые атомные подлодки недружественных стран, но и различные робототехнические средства обнаружения и противодействия. Картину, которую я сейчас попытался изобразить, многие могут воспринять как приговор традиционным подводным лодкам, но подводное кораблестроение тоже не будет стоять на месте – лодки пятого поколения будут отличаться еще более высокой скрытностью, а также способностью дезориентировать средства противника. Ведь как писал легендарный китайский военачальник Сунь-Цзы, "война – это путь обмана".

Скажу также, что мы уже достаточно давно ведем работы в сфере робототехники, которые позволят нашим лодкам пятого поколения уверенно чувствовать себя на океанских просторах. Упомяну лишь автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Суррогат", концепция которого впервые была озвучена в 2016 году, а также новый аппарат "Суррогат-В", который впервые был представлен вместе с концепт-проектом РПКСН "Арктур" на форуме "Армия 2022". И "Суррогаты", и "Арктур" – это иллюстрация наших усилий по созданию подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов, которые должны обеспечивать безопасность нашей страны в обозримом будущем.

– Будет ли в этом году сдана флоту восьмая АПЛ класса "Борей-А" "Князь Пожарский"?

– На расширенном заседании коллегии министерства обороны в декабре 2023 года было упомянуто об этом в числе приоритетных на 2024 год задач. Совместно с заводом-строителем, производственным объединением "Севмаш", мы работаем над ее выполнением.

– Могут ли технологии, которые разрабатываются для "Арктура", в частности материал внешнего покрытия и форма корпуса, а также выносные антенны, применяться для уже разработанных проектов неатомных подлодок проектов 636 и 677?

– Вы верно подметили одно из преимуществ нашего бюро – разнообразие создаваемых нами проектов – позволяет переносить удачные решения, созданные для одного проекта, на другие корабли, как проектируемые, так и модернизируемые. Например, лодки проекта 636 новых серий уже получили много современного оборудования, созданного для подводной лодки проекта 677 и хорошо зарекомендовавшего себя в ходе испытаний. Концепция выносных антенн как раз должна упростить установку современных средств обнаружения и связи на уже построенных лодках, а в дальнейшем – расширять их возможности без дорогостоящих переделок самой лодки. По мере увеличения сроков службы кораблей такой подход становится все более востребованным.

Вопрос с формой корпуса значительно сложнее – она влияет и на ходовые качества корабля, и на его весовую нагрузку, и на построение корабельных систем. Конструкция корпуса должна соответствовать целому ряду технологических требований. Формы корпусов современных подлодок проектов 636 и 677 сбалансированы по всем требованиям и не нуждаются в изменениях.

– Будут ли новые корпуса проекта 677 "Лада"" строиться с отсеком для ВНЭУ? Какие другие новшества заложены в новых кораблях этого проекта? Будут ли они вооружены "Калибрами" и "Ониксами", а также беспилотниками различных типов и классов?

– Конфигурация будущих "Лад" – это вопрос к военно-морскому флоту. Со стороны проектанта могу сказать, что, безусловно, беспилотники могут и должны входить в состав вооружения подводной лодки. "Лада" и другие подводные лодки могут вооружаться БПЛА для ведения воздушной разведки и АНПА с целью поиска подводных мин. Перечень задач, которые могут решаться авиационными или подводными беспилотниками, весьма широк и совсем не ограничивается задачами "дрона-камикадзе". Эти авиационные или подводные беспилотники должны вписываться в габариты торпедного аппарата (либо как таковые, либо в специальном пусковом контейнере) – единственной пусковой установки подводной лодки, имеющей достаточно большой калибр. Беспилотники должны подключаться к автоматизированной системе управления боевыми действиями подводной лодки, чтобы передавать им задание на миссию. Есть и некоторые другие факторы, которые следует учесть, но препятствий к применению беспилотников с подводной лодки не существует.

– Какие другие новшества заложены в новых кораблях этого проекта?

– В "Ладу" заложено множество новых решений, основанных на самых разнообразных опытно-конструкторских работах. Например, оригинальная система торпедной стрельбы, которая рассчитана на все глубины, полный диапазон скоростей хода лодки, любые типы боезапаса. Следует также упомянуть оригинальные решения по ряду выдвижных устройств лодки. Не могу раскрывать производственные секреты, но эти решения позволили высвободить пространство внутри корпуса и таким образом снизить водоизмещение. Еще одно новшество, причем далеко не последнее в этом проекте, – всережимный электродвигатель, который уменьшил вклад двигательной установки в общую шумность корабля, упростил сразу несколько систем и, опять же, позволил снизить водоизмещение подлодки.

– На какой стадии находится разработка ВНЭУ? Будут ли применяться в новых неатомных ПЛ литий-ионные батареи?

– Совместно с контрагентами мы на пути создания штатного оборудования, которое можно будет установить на корабль. Все технические и технологические решения проверены.

Процесс создания ВНЭУ – наукоемкий и технически сложный. Напомню, что сравнительно простая шведская ВНЭУ с двигателем Стирлинга потребовала от начала проектных работ до реализации на боевой подлодке около 15 лет, а немецкая ВНЭУ с электрохимическим генератором – почти 30 лет. Несколько замедлил создание российской ВНЭУ и тот факт, что острой потребности в ней не было, у российского флота есть атомные подводные лодки, ядерный реактор можно считать идеальной ВНЭУ.

Мы прорабатываем новые неатомные подлодки в различных вариантах исполнения энергетической установки, в том числе и с литий-ионными батареями.

– ЦКБ "Рубин" уделяет не менее пристальное внимание созданию беспилотной робототехники. Над какими проектами в сфере робототехники сейчас работает "Рубин"? Какие технологии в этой сфере представляются наиболее перспективными для развития в интересах заказчиков: военных, гражданских, двойного назначения? Известно, что в интересах военных уже производятся подводные роботы, можно ли приподнять завесу таинственности в этом вопросе?

– Мы разрабатываем робототехнические комплексы как в интересах науки, так и двойного назначения. Завершены работы по созданию сверхлегких автономных и телеуправляемых аппаратов семейств "Амулет" и "Талисман", ведется подготовка к их серийному производству. Завершаются мероприятия по передаче заказчикам аппаратов легкого класса "Юнона" и среднего класса "Витязь". Активно ведется изготовление автономных необитаемых подводных аппаратов тяжелого класса для научно-исследовательских работ на километровых глубинах Мирового океана. Возможности нашего производства были продемонстрированы крупным нефтегазодобывающим концернам и курирующим их министерствам, ждем конкретных предложений от них в наш адрес.

О разработке роботов в интересах военных лучше спросить министерство обороны, а по вопросу наиболее перспективных технологий отвечу, что для подводной робототехники наиболее актуальны повышение автономности, дальности гидроакустической связи и наблюдения, точности навигационного оборудования, создание новых материалов. В стадии завершения находится вопрос импортозамещения. Вместе с другими предприятиями "Рубин" разрабатывает и внедряет радиоэлектронные средства и конструкционные материалы. Многие из этих новинок были опробованы при глубоководных погружениях аппарата "Витязь-Д", например, высокопрочный сферопластик, выдерживающий давление более 120 МПа.

– "Витязь-Д" – первый АНПА в мире, который совершил миссию в Марианской впадине в 2020 году. Какое развитие получил этот проект? Останется ли он единственным в своем роде, или в "Рубине" видят возможность создания и других аппаратов для сверхглубоких погружений?

– "Витязь-Д" создавался для разработки и апробации в натурных условиях оборудования, способного функционировать и решать задачи в условиях запредельных давлений на экстремальной глубине. Работа "Витязя" на глубине более 10 километров в автономном режиме доказала правильность выбранных конструкторских решений и подтвердила, что российская промышленность способна создавать уникальные образцы материалов и оборудования. Дальнейшее развитие проекта в том, чтобы применить полученные результаты в создании аппаратов различного типа, решающих широкий спектр задач. Мы передаем "Витязь-Д" заказчику, Фонду перспективных исследований. Обсуждается его дальнейшее применение для исследований глубоководных районов.

– Искусственный интеллект и АНПА. Для создания АНПА, которые будут находиться длительное время в подводном положении без контакта с оператором, нужны новые системы управления, в том числе с использованием ИИ. Что в "Рубине" делается в этом направлении?

– О создании искусственного интеллекта говорить еще рано, однако элементы ИИ в настоящее время разрабатываются и применяются нами в различных образцах необитаемой техники. Я имею ввиду создание и внедрение систем технического зрения, систем "прогнозного" управления, применение при обработке полученной информации современных методов анализа, построения математических моделей и так далее. Алгоритмы обработки информации и выработки на ее основе оптимальных команд управления позволяют аппарату не только двигаться в автоматическом режиме без участия оператора, но и принимать некоторые самостоятельные решения.

Дальнейшее развитие автономной морской техники напрямую связано с применением сетевых принципов создания сложных роботизированных комплексов, новых методов программирования и алгоритмизации. В будущем это позволит создавать системы, которые обеспечат навигацию, связь и управление разнородными роботами, действующими в глубинах Мирового океана.

– Ранее "Рубин" показал три перспективных концепт-проекта: подводный дрон-имитатор "Суррогат", погружной патрульный корабль и полностью электрическую малую подлодку "Амур е600". Есть ли интерес к этим проектам со стороны российского министерства обороны либо иностранных заказчиков?

– У любого концепт-проекта три задачи: привлечь внимание к технологиям, которые может предложить бюро; проверить интерес рынка к новым проектам и, наконец, воплотиться в "железе". Мы увидели интерес к этим концепт-проектам и работаем над тем, чтобы у нас появилась возможность представить их более детально. При этом мы не работаем "в стол", все наработки, которые делает "Рубин" и которые подтверждают свою полезность, находят то или иное воплощение.

– В 2023 году на форуме "Армия" был представлен концепт-проект АНПА "Аргус" для освоения подводных месторождений и охраны подводной инфраструктуры, получил ли этот проект развитие?

– В этом году на "Армии" мы покажем новую модификацию гражданского АНПА "Аргус" – систему доставки различных полезных нагрузок "Аргус-Д". Эта разработка базируется на технологиях, проверенных на "Витязе-Д". Также мы покажем модель необитаемой подводной станции для обеспечения длительной работы АНПА. Мы рассчитываем, что наши разработки вызовут интерес у заказчиков, которым нужно, чтобы средние и тяжелые морские роботы могли работать автономно в течение продолжительного времени.