"Росэлектроника" разработала самый миниатюрный комплекс управления артиллерией

В холдинге отметили, что оборудование обеспечивает полную подготовку данных для стрельбы, выполняет расчет параметров стрельбы и передает их исполнителям

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) модернизировал и уменьшил по запросу заказчиков комплекс управления артиллерийскими и минометными батареями. Как отмечают в холдинге, разработка стала "самым компактным комплексом управления артиллерией" и впервые демонстрируется на форуме "Армия-2024".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на "Армии-2024" модернизированный комплекс управления артиллерийскими и минометными батареями. По запросу заказчиков габаритные размеры и вес изделия были уменьшены, а проводное соединение заменено на передачу данных по специальному Wi-Fi каналу. Новая разработка позволяет управлять в автоматизированном режиме любыми артиллерийскими и минометными комплексами как отечественного, так и зарубежного производства, в том числе разнородными группировками и при использовании всей номенклатуры боеприпасов", - сообщили там.

В холдинге отмечают, что оборудование обеспечивает полную подготовку данных для стрельбы, выполняет расчет параметров стрельбы и передает их исполнителям. При применении изделия время подготовки огня по неплановой цели не превышает 35 секунд.

Также там отметили, что все оборудование помещается в защитный кейс весом менее четырех кг, его можно убрать в рюкзак или разместить на разгрузочном жилете. В состав системы входит программно-технический комплекс (ПТК) командира и старшего офицера батареи в виде ударопрочного планшета и портативной радиостанции, а также носимый артиллерийский комплект командира орудия. ПТК командира, используя данные средств артиллерийской разведки - РЛС или разведывательных беспилотников - рассчитывает установки для стрельбы и передает их командиру орудия. Под управлением одного ПТК командира может находиться до восьми орудий. Радиостанции поддерживают обмен данными и голосовыми сообщениями на расстоянии до шести км, снабжены съемными модулями Wi-Fi.

"Новый комплекс средств автоматизации позволяет сократить продолжительность циклов управления и уменьшить расход боеприпасов. Оборудование имеет интуитивно понятный интерфейс с системой виртуальной помощи и обеспечивает гарантированное выполнение боевой задачи. В результате модернизации комплекс стал легче, компактнее и удобнее в применении", - привели в холдинге слова Олега Ратникова, гендиректора, разработавшего комплекс пензенского "Радиозавода".

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрировали образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.