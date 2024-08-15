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ТАСС

Центр РЭБ разработал систему дистанционной радиоигры

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Развертывание модуля системы РЭБ. Архивное фото
Развертывание модуля системы РЭБ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Начальник цикла боевой подготовки центра подполковник Сергей Каданцев отметил, что эту систему в ближайшее время направят на тестирование в зону СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Систему радиоигры, которая способна ввести противника в заблуждение, создавая ложный радиообмен, разработал Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы.

Как рассказал ТАСС начальник цикла боевой подготовки центра подполковник Сергей Каданцев, эту систему в ближайшее время направят на тестирование в зону СВО, где она сможет в том числе спасти жизни бойцам.

"Система размещена на роботизированной платформе, на которой расположен имитатор радиосвязи. То есть, прибывая в заданный район, платформы по команде оператора включают полезную нагрузку. В нагрузке уже заранее запрограммирована и установлена оператором имитация обмена информацией по открытым радиоканалам", - сказал Сергей Каданцев.

Он уточнил, что главная задача этой системы - ввести противника в заблуждение, заставить его поверить в дезинформацию. По его словам, после включения, у противника в системах радиоразведки появляются точки, где, по его мнению, может располагаться, например, командный пункт.

"Система, прежде всего, отвлечет противника от реальных целей. То есть противник перераспределит свои силы и средства. Также система позволить сохранить жизнь нашим бойцам, т. к. введенный в заблуждение враг будет наносить удары в район запеленгованных роботизированных платформ, а личного состава там не будет", - добавил он.

Он также отметил, что военнослужащие, недавно заключившие контракт с Министерством обороны РФ и прошедшие отбор для службы войсках РЭБ, проходят подготовку в Центре.

Программа подготовки разработана по результатам детального анализа опыта ведения боевых действий и выполнения специальных задач, полученных специалистами по РЭБ в ходе проведения СВО. Военных обучают инструкторы, имеющие опыт боевого применения средств РЭБ в зоне СВО. 

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