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ТАСС

В Новосибирской области стартовали учения ОДКБ "Кобальт-2024"

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Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram

Обучением будет руководить Росгвардия

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Церемония открытия специального учения (СУ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2024" под руководством Росгвардии состоялась в Новосибирской области. В ходе учений будут отработаны новые формы и способы действий группировок сил и средств, апробированы новые образцы вооружения, военной техники, а также тактические приемы применения БПЛА, передает корреспондент ТАСС из учебного центра "Горный".

"В настоящее время ситуация в мире нестабильная, в условиях повышенной террористической активности, попыток нарушения конституционного строя, разжигания вооруженных конфликтов и войн складывающаяся обстановка требует от нас постоянной боевой активности к боевому применению. В ходе проведения учений будут отработаны новые формы и способы действий группировок сил и средств, апробированы новые образцы вооружения, военной техники, а также тактические приемы применения БПЛА, средств разведки, инженерного обеспечения", - сказал во вступительной речи командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков.

В мероприятии принимают участие представители заинтересованных министерств и ведомств РФ, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

В первый день учений прошло возложение гирлянды к мемориалу, посвященному погибшим военнослужащим отряда специального назначения "Ермак". Кроме того, состоялся турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия между представителями сил специального назначения стран - участниц СУ "Кобальт-2024".

В рамках учений, которые завершатся 16 августа, участники обменяются опытом и усовершенствуют навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения. Подразделения, входящие в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, получат практические навыки совместных действий по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований. В заключительный день с применением авиации и БПЛА спецназовцы отработают штурм здания и транспорта, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на заседании совета и 16-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи организации заявил, что ОДКБ на 2024 год запланировала семь совместных боевых учений, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Организация Договора о коллективной безопасности

20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности, на базе которого была образована ОДКБ. Ее участниками являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Главная цель ОДКБ - отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов без вмешательства в их внутренние дела. 

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