На "Армии-2024" обсудили направления и план развития рынка российской робототехники с учетом опыта СВО

ЦАМТО, 14 августа. В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2024" Главное управление инновационного развития МО РФ 13 августа провело круглый стол "Робототехника и искусственный интеллект как инструменты формирования технологического суверенитета с учетом опыта СВО".

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, центральных органов военного управления, разработчики и производители компонентов и технологий для робототехники и систем интеллектуального управления.

Специалисты обсудили направления, тенденции и план развития рынка российской робототехники до 2030 года и на перспективу до 2035 года, потребность в компонентной базе, вопросы внедрения передовых цифровых, производственных технологий, проблематику подготовки кадров и развития робототехнических решений.

Особое внимание было уделено вопросам создания робототехнических устройств и технологий для предприятий оборонно-промышленного комплекса, организации сквозного процесса подготовки кадров и развития систем интеллектуального управления реального времени.

В своих докладах участники круглого стола отметили, что в современных условиях, как никогда, проявляется актуальность развития отечественных технологий робототехники, систем технического зрения, беспилотных летательных аппаратов, связи и навигации, компонентов и систем интеллектуального управления, в том числе военного назначения. Обусловлена эта актуальность географическими, демографическими, внешнеполитическими и технологическими факторами. Растущие требования к увеличению производительности, повышению качества продукции, экономии материалов и электроэнергии, а также разработка новых технологий и материалов ведут к созданию и совершенствованию робототехнических комплексов и расширению сферы применения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.