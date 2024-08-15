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Военное обозрение

Госдеп США одобрил возможную поставку Израилю новых истребителей F-15IA почти на 19 млрд. долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставят Израилю новые истребители F-15, Госдеп США одобрил возможную продажу истребителей и сопутствующего оборудования Тель-Авиву. Документ опубликован на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

США одобрили поставку Израилю новых истребителей F-15IA (Israel Advanced) и F-15I+. Согласно ранее опубликованной информации, израильтяне запросили 50 новых самолетов, а также сопутствующее оборудование. Все это они и получат, а обойдется закупка в 18,82 млрд. долларов. Но волноваться за Израиль по этому поводу не нужно, часть средств заплатят сами США. Поставки начнутся в 2029 году.

Госсекретарь одобрил возможную иностранную военную продажу правительству Израиля самолетов F-15IA и F-15I+ и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость в $18,82 млрд,

- говорится в сообщении.

Израиль принял решение о закупке дополнительной эскадрильи истребителей F-15IA еще в 2018 году, выбирая между закупкой третьей эскадрильи F-35I или дополнительной эскадрильи F-15. Выбор пал на F-15, при этом и от F-35I в Израиле не отказались. США поставят Израилю истребители F-15IA с увеличенным сроком эксплуатации и дополнительными функциями, включая широкоэкранный дисплей в кабине пилота. Затем до уровня F-15IA должны быть модернизированы стоящие на вооружении ВВС Израиля самолеты F-15I.

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Страны
Израиль
США
Продукция
F-15
F-35A
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