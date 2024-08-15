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ЦАМТО

На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта

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Эксперты оценили состояние искусственного интеллекта в России
Эксперты оценили состояние искусственного интеллекта в России.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 14 августа. Управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2024" провело экспертизу инновационных проектов на предмет применения в них технологий искусственного интеллекта.

Экспертиза проводилась в формате панельной дискуссии и стендовой презентации, что позволило основательно оценивать проекты различной степени готовности, а также выявить новые подходы к использованию технологий искусственного интеллекта в различных областях научной и практической деятельности.

В мероприятиях экспертизы приняли участие представители организаций государственного заказчика, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских и общественных организаций, а также профильных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Специалисты из ведущих научных организаций провели анализ и обсудили представленные проекты. Методом экспертных оценок определили возможность и целесообразность включения наиболее выдающихся достижений в реестр научно-технического задела, рекомендованного к использованию при развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта военного и двойного назначения в интересах обеспечения безопасности государства.

Предложенный подход к выявлению имеющегося научно-технического задела позволяет расширить существующий формат взаимодействия государственного заказчика и потенциальных исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях сокращения времени на внедрение передовых результатов исследований, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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