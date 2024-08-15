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ТАСС

Zala объединила умные устройства в экосистему с централизованным управлением

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

За 2024 год компания существенно обновила станочный парк, оснастив его современным оборудованием

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Производитель "Ланцета" Zala объединила все умные устройства в единую экосистему с централизованным управлением. Об этом говорится в официальном издании форума "Армия-2024", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Динамика развития современного общевойскового боя, во время которого появляются новые виды вооружения и военной техники, способствовала созданию специального программного обеспечения, позволяющего объединить все умные устройства Zala в единую экосистему с централизованным управлением. Система организует взаимодействие между подразделениями и устройствами, находящимися под их управлением, увеличивая тем самым эффективность их применения", - говорится в материалах.

Там добавляется, что за 2024 год компания существенно обновила станочный парк, оснастив его современным оборудованием, увеличила производственные мощности, кадровый состав, освоила новые компетенции в передовых научных областях: создания и проектирования роботизированных платформ, машинного зрения, искусственного интеллекта, широкополосной связи, обработки информации. 

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