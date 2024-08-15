Реестр технологий ИИ позволяет формировать облик новых образцов вооружения

ЦАМТО, 14 августа. Создаваемый в России реестр технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволяет формировать облик новых образцов вооружения, сообщил на форуме "Армия-2024" начальник Управления развития технологий ИИ Минобороны России полковник Василий Елистратов.

"Реестр создается с целью использования при формировании технических заданий на выполнение работ по гособоронзаказу. То есть, обладая определенным научно-технологическим заделом, мы его используем при формировании облика новых образцов вооружения, а иногда при модернизации существующих", – сказал он.

По словам В.Елистратова, одной из основных площадок, где апробируются и доводятся до внедрения технологии искусственного интеллекта, в том числе в образцах, используемых в зоне специальной военной операции, является военный инновационной технополис "Эра".

"Я благодарен всем участникам этого процесса – очень много крупных и не очень больших предприятий, которые стремятся свои технологии применить в интересах обороны страны и безопасности государства. Управлением развития технологий искусственного интеллекта проводится экспертиза на предмет наличия в них элементов интеллектуализации и с целью включения в реестр инновационных проектов, который является научно-технологическим заделом, рекомендованным к использованию в государственном оборонном заказе", – цитирует В.Елистратова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.