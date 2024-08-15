МНО Польши заключило контракт на поставку 96 вертолетов AH-64E "Апач" на сумму 10 млрд. долл.

ЦАМТО, 14 августа. Агентство вооружений МНО Польши 13 августа сообщило о подписании контракта на поставку вооруженным силам страны 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач".

Предметом подписанного 13 августа в аэропорту Латково в Иновроцлаве с правительством США контракта является поставка 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", логистического пакета (включая оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное оборудование и техническую поддержку) и пакета обучения (специализированная подготовка и учебное оборудование для обучения пилотов и технического персонала). В заказ также входит поставка боевых средств и запасных частей. Стоимость контракта составляет около 10 млрд. долл. Ожидается, что поставки будут выполнены в течение 2028-2032 гг.

Подписанию соглашения о поставке предшествовало заключенное офсетных соглашений с тремя американскими оборонными компаниями, в рамках которых будет приобретен ряд технологий и ноу-хау в области технического обслуживания и поддержки AH-64E "Апач".

Вертолеты AH-64E "Апач" поэтапно будут поставляться в подразделения 1-й бригады армейской авиации. Они заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-24.

Для применения в промежуточный период до принятия новых вертолетов на вооружение США приняли решение временно передать ВС Польши бывшие в эксплуатации AH-64D "Апач". В ближайшее время стороны планируют подписать соответствующие соглашения по данному вопросу.

В целях обеспечения эффективного принятия AH-64E и AH-64D на вооружение, на основании заключенного год назад с правительством США соглашения об обучении первые польские пилоты и инженеры прошли подготовку на вертолеты этого типа в США, В настоящее время процесс обучения продолжается.

Как заявлено, ударные вертолеты AH-64E "Апач" предоставят армейской авиации совершенно новые боевые возможности в плане поражения целей и ведения разведки. Польша станет вторым по количественному параметру оператором вертолетов "Апач" в мире после США. AH-64E будут размещены на базах в Иновроцлаве, Свиднике и Мальборке.