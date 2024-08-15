Мытищинский завод наращивает производство гусеничных шасси для ЗРК

ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ, входит в концерн "Калашников") наращивает производство гусеничных шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщил ТАСС главный конструктор проекта ММЗ Федор Головашкин на полях форума "Армия-2024".

"Да, естественно, [производство гусеничных машин] в рамках гособоронзаказа наращиваем. Идет ремонт машин", - сказал он.

ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.