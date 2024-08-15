Разработчик работает над увеличением нахождения в воздухе "Ланцета"

Как следует из официального издания форума "Армия-2024", в составе "Ланцета" также апробируется новый БПЛА-разведчик с увеличенной дальностью полета

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Специалисты Zala работают над увеличением времени нахождения в воздухе барражирующего боеприпаса "Ланцет". Также в составе комплекса апробируется новый беспилотник-разведчик. Об этом говорится в официальном издании форума "Армия-2024", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Особое внимание инженеры уделяют модернизации разведывательно-ударного комплекса "Ланцет", работая над увеличением времени нахождения в воздухе, совершенствованием канала связи. В составе комплекса апробируется новый беспилотный летательный аппарат - разведчик с увеличенной дальностью полета", - говорится в материалах издания.

Там уточняется, что непосредственно для самих расчетов разработано новое универсальное пусковое устройство, значительно расширяющее автономность и снижающее требования к точкам старта беспилотных летательных аппаратов.