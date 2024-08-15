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ТАСС

МО заявило, что представленные на "Армии" роботы апробированы в зоне СВО

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Роботизированная платформа «Каракал»
Роботизированная платформа «Каракал».
Источник изображения: topwar.ru

Их адаптировали под реальные условия ведения боя, сообщил начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Роботехнические комплексы, представленные на форуме "Армия", апробированы в зоне спецоперации и адаптированы с учетом доработок под реальные условия боя. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2024" начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов.

"Те роботехнические системы, которые мы видим на форуме "Армия", на всех без исключения стендах, особенно ярко выражено в кластере народного ОПК, они апробированы, использованы уже в том числе в зоне специальной военной операции. С учетом той критики, которая поступила к нам в виде обратной связи от солдат, которые используют эту технику, а критика во благо пошла, они адаптированы под реальные условия боя", - сказал он, поблагодарив бойцов за обратную связь.

Елистратов отметил, что с учетом использования средств радиоэлектронной борьбы, дистанционно управляемые системы иногда работают недостаточно эффективно, а чтобы сделать их автономными, разработчики используют интеллектуальные технологии и искусственный интеллект. "Фактически, с учетом опыта ведения специальной военной операции, мы создаем технологии будущего для достижения мира во всем мире", - добавил он.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрировали образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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