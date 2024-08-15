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ТАСС

Российско-монгольские учения "Селенга" пройдут на местах боев на Халхин-Голе

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Селенга-2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016".
Источник изображения: МО РФ

Во время маневрах стороны отработают совместные действия по борьбе с международным терроризмом

УЛАН-БАТОР, 14 августа. /ТАСС/. Ежегодные военные учения России и Монголии "Селенга" будут посвящены 85-летию победы над Японией на реке Халхин-Гол и пройдут с 18 по 26 августа на местах сражений в монгольском аймаке (регионе) Восточный (Дорндод). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил военный атташе посольства РФ в Монголии генерал-майор Павел Петрунин.

"Ежегодные российско-монгольские военные учения "Селенга" в 2024 году приурочили к памятной дате - 85-летию победы над Японией на реке Халхин-Гол. Они пройдут с 18 по 26 августа на местах сражений в аймаке Дорнод. В его столице городе Чойболсан также пройдут праздничные торжества в честь юбилейной даты", - рассказал российский военный атташе.

По его данным, задача учений - отработка совместных действий по борьбе с международным терроризмом. Военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. Будут задействованы несколько подразделений Восточного военного округа.

Ранее в мэрии Чойболсана сообщили корреспонденту ТАСС о том, что в этом городе есть традиция первыми в стране начинать в мае организацию мероприятий, посвященных советско-монгольской победе, поскольку в этом аймаке в мае 1939 года начались первые бои.

Вторжение на территорию Монголии было составной частью японских планов захвата советского Дальнего Востока, Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого океана. Боевые действия на реке Халхин-Гол начались 11 мая 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения Квантунской армии и к концу августа вытеснили их с территории республики. 15 сентября было подписано соглашение между Советским Союзом, Монгольской Народной Республикой и Японией о прекращении вооруженного конфликта.

Для Жукова это был первый опыт руководства крупным сражением. Полководца наградили монгольскими медалями и присвоили звание героя народной республики. В доме, где он жил в Улан-Баторе, работает единственный в мире зарубежный музей Жукова. 

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