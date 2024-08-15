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РИА Новости

В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Отряд кораблей Северного флота, совершив переход по Енисею, прибыл в Дудинку

ДУДИНКА (Красноярский край), 14 авг - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский", совершив переход по реке Енисей, прибыл в порт Дудинка, сообщила пресс-служба Северного флота.

"После выхода из базы экипажи кораблей арктической группировки Северного флота провели в акватории Баренцева моря учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, а также отработали ряд действий в акватории Карского моря по охране и обороне отряда кораблей на переходе морем", - говорится в сообщении.

Поход отряда кораблей проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, добавили в пресс-службе.

В ходе состоявшегося в порту мероприятия североморцев приветствовали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов, ряд других должностных лиц Дудинки и Норильска, а также жители и гости Таймыра.

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