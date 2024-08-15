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РИА Новости

"Флай Дрон" представила систему защиты от атак беспилотников

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Х Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум "Армия-2024".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

На форуме "Армия-2024" представили систему защиты объектов от атак беспилотников

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автоматизированную информационную систему (АИС) "Рубикон", которая обеспечивает защиту инфраструктурных и промышленных объектов от атак беспилотников, представила на форуме "Армия-2024" компания-участник рынка НТИ "Флай Дрон", рассказал РИА Новости гендиректор и основатель компании Никита Данилов.

"Система является полностью отечественным цифровым продуктом с элементами искусственного интеллекта и функционирует на российском программном обеспечении. Она позволяет оператору, на подготовку которого с нуля уходит всего 2-3 дня, управлять различным оборудованием – средствами РЭБ, РЛС, радиоразведки, оптического обнаружения БПЛА", - сказал Данилов.

Он добавил, что система может передавать информацию об угрозах во внешние источники, в том числе государственным органам и министерству обороны РФ. При этом разработка может распознавать объекты по принципу "свой-чужой" для предотвращения подавления полетов легитимных беспилотных воздушных судов.

"Рубикон" может объединять комплексы наблюдения за беспилотниками и средств радиоэлектронной борьбы с ними, созданные разными производителями, в общий контур с возможностью централизованного управления всеми комплексами с одного рабочего места. Для эксплуатации системы требуется один оператор без специального дополнительного образования. Внедрение АИС "Рубикон" на объектах возможно как совместно с новым оборудованием РЭБ, так и уже с установленным. При этом компанией проведена интеграция собственного ПО с большинством ведущих производителей антидронных комплексов", - уточнил Данилов.

По его словам, в случае выявления атаки на объект "умная" система автоматически окажет помощь оператору в принятии решения о подавлении того или иного беспилотника, представляющего угрозу, а также в выборе способа подавления или сбития. "Название системы раскрывает основной принцип ее работы. Если представляющий угрозу беспилотник нарушает защитный периметр охраняемого объекта, то есть – переходит виртуальный Рубикон, то он неминуемо будет приземлен тем или иным способом", - отметил глава компании.

Еще одна функция "Рубикона" - организация полетов "своих" беспилотных авиасистем в границах защищаемых объектов. В том числе возможно согласование полетов с Единой системой организации воздушного движения РФ, администрациями населенных пунктов и профильными корпоративными подразделениями.

Ранее демонстрация системы проводилась на проектно-образовательном семинаре "Архипелаг-2024" на Сахалине.

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