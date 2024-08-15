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РИА Новости

ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ

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Корабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа"
Корабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

ЦКБ "Рубин": атомную подлодку пятого поколения для ВМФ построят к 2040 году

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения для ВМФ РФ будет построена к 2040 году, наработки уже есть, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.

"Это сложные вопросы не только в силу деликатности темы, но и потому что речь идет о кораблях, которые должны заменить современные РПКСН проектов 955 и 955А, а восьмая подводная лодка этой серии еще даже не принята в состав флота. Потребность в новых кораблях возникнет на рубеже 2040 года, то есть чуть больше чем через 15 лет. За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний. У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки (в том числе и того, будет ли на ней классическая рубка)", - сказал Вильнит.

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