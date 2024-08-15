На форуме "Армия" высоко оценили эффективность "Ланцета" в ходе СВО

Как говорится в официальном издании форума, барражирующий боеприпас стал универсальным инструментом контрбатарейной борьбы и средством борьбы с ПВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" в ходе специальной военной операции (СВО) показал себя универсальным инструментом контрбатарейной борьбы и борьбы со средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в официальном издании форума "Армия", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В целом, в ходе СВО "Ланцет" в связке с Zala Z-16 показал себя универсальным инструментом контрбатарейной борьбы, а также эффективным средством поражения элементов ПВО противника и прочих целей на ключевых направлениях", - говорится в тексте.