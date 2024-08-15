Разработчик заявил о планах использовать аэростаты для радиолокационной разведки

Гендиректор Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики Михаил Калинин рассказал, что их аэростаты могут поднимать в воздух аппаратуру весом до 900 кг и работать с такой нагрузкой на протяжении месяца

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Аэростаты с учетом опыта СВО можно использовать для размещения на них радиолокационного оборудования. Об этом ТАСС сообщил Михаил Калинин, гендиректор Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА, входит в "Росэлектронику" Ростеха), разработавшее аэростаты, способные поднимать в воздух до 900 кг нагрузки на срок до месяца.

"Стремительное развитие технологий в ходе СВО заставляет конструкторские бюро как в России, так и в мире пересмотреть подходы к использованию аэростатных систем. Все большую популярность завоевывает идея использования их в качестве ретрансляторов и разведывательных инструментов. В фокусе внимания - размещение на них оборудования для связи и передачи данных, а также оптико-электронной, радиолокационной, радиомониторинговой, навигационно-временной и метеорологической систем, - рассказал Калинин. - Аэростаты, производимые в ДКБА, способны поднять в воздух аппаратуру весом от 300 кг до 900 кг и обеспечить ее бесперебойную работу на срок до одного месяца. При этом значительная рабочая высота - от 3 км до 4,7 км - позволяет засекать низколетящие цели на сложном рельефе и даже над морем".

По словам Калинина, это позволяет одновременно создать сеть защищенной связи в радиусе до 170 км и обеспечить устойчивую радиолокацию дальностью до 200 км.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрировали, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.