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Интерфакс-АВН

Байден сообщил, что США в последнее время поддерживают прямой контакт с Украиной

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Белый дом, подсвеченный цветами флага ЛГБТ в Вашингтоне
Белый дом, подсвеченный цветами флага ЛГБТ в Вашингтоне.
Источник изображения: © AFP 2022 / MOLLY RILEY

Вашингтон. 14 августа. ИНТЕРФАКС - США находятся в постоянном контакте с Украиной по вопросам, связанным с действиями Киева в рамках украинского конфликта, заявил журналистам президент США Джо Байден.

"Мы поддерживаем прямой контакт, постоянный контакт - с украинцами", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, разговаривал ли он с представителями украинских властей в последнее время.

Президент добавил, что "общался со своими сотрудниками регулярно, вероятно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней", отметив, что последние действия Украины "создают реальную дилемму" для Кремля.

Белый дом и Госдепартамент США последовательно отрицают, что Киев консультировался с Вашингтоном относительно вторжения в Курскую область. В тоже время, агентство Bloomberg пишет, что, "по словам западного чиновника, знакомого с планированием, Украина прежде чем перейти границу (с Россией - ИФ) на прошлой неделе взвешивала несколько вариантов нападения, которое шокировало бы руководство в Москве".

Источник агентства уточнил, что "перед внезапным вторжением неделю назад в Курскую область некоторое время обдумывалась возможность трансграничного нападения".

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Страны
Россия
США
Украина
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