В новой версии "Ланцета" появится тепловизор

Благодаря этому барражирующий боеприпас теперь можно использовать ночью, говорится в официальном издании форума "Армия"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" после обновления получил тепловизор, что позволяет использовать его ночью. Об этом говорится в официальном издании форума "Армия", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В новой версии ББП [барражирующего боеприпаса] "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днем, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток", - говорится в тексте.