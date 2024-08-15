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ТАСС

Российский университет спецназа рассказал о подготовке штурмовиков для СВО

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Российский университет спецназа в Гудермесе
Российский университет спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © Илья Питалев

Первый заместитель руководителя РУС Дмитрий Пилипенко сообщил, что каждые две недели проходят подготовку в среднем 120 человек

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Российский университет спецназа (РУС) проводит подготовку большого числа бойцов штурмовых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС на форуме "Армия" сообщил советник главы Чеченской Республики, первый заместитель руководителя РУС Дмитрий Пилипенко.

"Вся подготовка строится от запроса подразделений. Мы готовим по тем направлениям, по которым запрашивают командиры. Необходимы штурмовики - готовим штурмовиков, необходимы артиллеристы - готовим артиллеристов. Все зависит от того, что нужно на передовой. На данный момент готовим штурмовые подразделения, очень плотно, очень много", - сказал он.

Он уточнил, что всех специалистов узких направлений командиры отправляют на подготовку дополнительно в центры, которые находятся уже непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. "Что касается количества обучаемых, которые приезжают, количество добровольцев, в среднем, это ровная цифра - каждые две недели 120 человек проходят подготовку, убывают в зону проведения спецоперации. Там проходят доподготовку еще две недели и убывают уже на линию боевого соприкосновения", - добавил он.

Также Пилипенко отметил, что в Российском университете спецназа достаточно много направлений, но подготовка добровольческих подразделений проводится конкретно под задачи. "Поступила задача подготовить штурмовиков для работы в опорном пункте - работаем там, штурмовиков в городской тематике - работаем в городской тематике", - добавил он.

Российский университет спецназа имени В. В. Путина располагается в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. С начала СВО на его базе прошли подготовку более 17 тыс. добровольцев. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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