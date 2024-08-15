Источник сообщил о планах испытать новую 122-мм гаубицу-робот в зоне СВО

Орудие уже прошло испытание в условиях полигона, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новое роботизированное самоходное 122-мм орудие "Клевер" планируется испытать в зоне спецоперации в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Опытный образец, конечно, испытан в условиях полигона. В зону СВО будет отправлен для испытаний в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

"Клевер" впервые показали в парке "Патриот" на форуме "Армия-2024". Орудие представляет собой гаубицу Д-30, агрегированную с гусеничным шасси с запасом хода в 400 км и дистанционным управлением, которое обеспечивает безопасность оператора. Автомат заряжания барабанного типа рассчитан на четыре снаряда. Робот способен передвигаться со скоростью до 12 км/ч.