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ТАСС

Дальность применения "Ланцета" увеличили до 80 км

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Изделие 52 разработки компании ZALA («Ланцет») предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника.
Изделие 52 разработки компании ZALA («Ланцет») предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Представляет собой интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. Дальность связи - 30 км, скорость - 80 км/час, масса БЧ - 3 кг.
Источник изображения: Михаил Ходаренок/"Газета.Ru"

Кроме того, выросла устойчивость боеприпасов и качество передачи видеосигналу оператору, следует из официального издания форума "Армия"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Дальность применения барражирующего боеприпаса "Ланцет" после обновления теперь составляет около 70-80 км от линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в официальном издании форума "Армия", имеющемся в распоряжении ТАСС

"Важно отметить, что расстояние, на которое теперь может летать "Ланцет" достигло отметки 70-80 км от линии боевого столкновения", - говорится в тексте.

Отмечается, что изделия прошли модернизацию, которая привела к повышению устойчивости и качества передачи видеосигнала оператору. 

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