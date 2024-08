Новая линия раздела в Европе — безопасность (Foreign Policy, США)

Foreign Policy: ключевым вопросом на повестке ЕС стала коллективная безопасность

В кризисе европейского единства виновата, разумеется, Россия, пишет FP. По непогрешимому мнению автора, именно Москва, используя своих агентов влияния в лице мифических "ультраправых", посеяла семена раздора в дивном европейском саду. Выход из ситуации предлагается донельзя неожиданный — ЕС нужно бежать под крылышко к США.

Пятнадцать лет назад, когда Европа переживала финансовые проблемы, экономический спад и кризис евро, политические баталии между европейскими странами велись главным образом из-за денег. В результате между северными и южными странами возник глубокий раскол по вопросу долга и дефицита государственного бюджета. В какой-то момент споры стали настолько острыми и яростными, что некоторые северные страны предложили поделить общеевропейскую валюту на две части: одну часть для севера, а вторую для юга, назвав их "севро" и "юевро".

В 2015 году, когда в Европу приехали сотни тысяч сирийских беженцев, денежный вопрос отошел на задний план, а страны начали спорить по поводу предоставления убежища и миграции. На сей раз раскол, о котором так много говорили, возник не между севером и югом, а между западом и востоком континента.

Что же послужило причиной нынешнего раскола? Как говорят французы, comme ça change. Действительно, все изменилось. Сегодня говорят не о долгах и не о миграции, а о безопасности.

Европа на пороге войны. Гибридные атаки совершаются против объектов государственной инфраструктуры, против бизнеса и средств массовой информации, причем происходит это все чаще. Приоритеты Европы снова очень быстро меняются. Многие европейцы считают, что на кону сегодня стоят мир и благополучие, которое они создали и которым наслаждались с начала 1950-х годов.

Европейские граждане часто жалуются на то, что их лидеры многое делают неправильно. Но информационное пространство Европы переполнено фейковыми новостями, приходящими с российских фабрик троллей; ее границы нарушают вооруженные россияне и белорусы, выгоняющие беженцев. Хакеры с целью получения выкупа взламывают сети ее больниц, компаний и муниципалитетов. Люди чувствуют себя незащищенными и понимают, что могут многого лишиться.

В результате происходит некая переоценка европейской интеграции. Социологическая служба Евробарометр каждые шесть месяцев опрашивает граждан всех стран-членов ЕС на предмет того, полезно ли членство в союзе для их страны. В середине 2000-х 50 процентов европейцев говорили "да". Сейчас так считают 72 процента. Наверное, именно по этой причине на выборах в июне, вопреки прогнозам и ожиданиям многих исследователей общественного мнения, крайне правые евроскептики не добились почти никаких успехов. Главным победителем на этих выборах стала Европейская народная партия, являющаяся объединением правоцентристских партий Европы.

В Скандинавии и на востоке — иными словами, в тех государствах Евросоюза, которые граничат с Россией или с Украиной — большинство крайне правых партий евроскептиков даже ухудшили свое положение. Находясь вблизи большого пожарища, избиратели были не в настроении проводить политические эксперименты — в отличие от западноевропейских стран, таких как Франция или Германия, где экстремистские партии заняли первое и второе места соответственно.

Более того, в последние месяцы некоторые страны ЕС сотрясают скандалы, вызванные разоблачениями чешских спецслужб, которые сообщили, что Кремль платит ультраправым политикам по всей Европе, чтобы те подрывали социально-политическую обстановку в своих странах, распространяя, среди прочего, российскую пропаганду. Ни для кого не секрет, что некоторые из этих политиков состояли в близких отношениях с Москвой. Теплые отношения Кремля с французским Национальным объединением и с Австрийской партией свободы тщательно задокументированы, например, в вышедшей в 2017 году книге Антона Шеховцова "Россия и западные ультраправые. Танго нуар" (Russia and the Western Far Right. Tango Noir).

В другие времена, когда европейские страны ссорились из-за бюджетного дефицита или квот для беженцев, граждане могли себе позволить не задумываться о таких связях. Но сейчас, когда на внешних границах Европы идут военные действия, а российский президент Владимир Путин регулярно грозит странам ЕС ядерной войной, направляемые Россией ультраправым политикам деньги вызывают больше беспокойства. Действительно ли голландский крайне правый автор конспирологических теорий Тьери Боде (Thierry Baudet), бельгийский ультраправый политик Филип Девинтер (Filip Dewinter) и прочие подрывают безопасность в Европе? Кто их поддерживает, и каковы их истинные замыслы? Десять лет назад крайне правым политикам сходили с рук невнятные заявления и заговорщические разглагольствования о "глубинном государстве" и "либеральном фашизме" СМИ. Сегодня все иначе.

Новый дискурс на тему безопасности создает новую линию раздела в европейской политике. Все чаще она разделяет тех, что поддерживает сильный ЕС, трансатлантические отношения и Украину, и тех, кто против этого.

Во Франции такой раскол повлиял на европейские выборы и парламентские выборы, назначенные впоследствии президентом Эммануэлем Макроном в попытке предотвратить победу крайне правых. Но победителем на выборах в парламент стал левый альянс, куда входит "Непокоренная Франция", которая почти так же, как и ультраправые, настроена против ЕС, против Америки и против НАТО, и не поддерживает Украину. Сейчас серьезно пострадавший политический центр стремится сформировать правительство вместе с умеренными силами левого и правого блоков. Пока непонятно, удастся ли ему это.

Даже в Австрии, печально известной своими дружественными отношениями с Россией, достигнут какой-то предел. Вену до сих пор считают рассадником русских шпионов, которые пользуются дипломатической неприкосновенностью и самыми мягкими законами против шпионажа. Тем не менее, в конце марта был, наконец, арестован бывший офицер австрийской разведки Эгисто Отт (Egisto Ott), передавший в Москву важную информацию о журналисте Христо Грозеве* (Christo Grozev) и других людях из российского списка намеченных жертв. В ордере на арест Отта 86 страниц.

Принятое недавно Венгрией решение ослабить ограничения для приезжающих из России людей заставило лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера выступить с исключительно резкой отповедью. ЕНП долгие годы закрывала глаза на то, как Венгрия пренебрегала ценностями ЕС и нарушала его законы, потому что ее членом была правящая партия этой страны "Фидес". В 2021 году "Фидес" после многочисленных конфликтов вышла из этой группы, но Вебер все равно избегал публичных ссор с Венгрией — скажем, когда она заблокировала вступление Швеции в НАТО или отказалась пропускать через свою территорию поставляемое из ЕС на Украину оружие. На сей раз реакция была незамедлительной и мощной. Вебер осудил чрезвычайно мягкие ограничения для приезжающих и сказал, что они вызывают серьезную обеспокоенность в плане национальной безопасности. Он призвал лидеров европейских стран "принять самые строгие меры" по защите шенгенской зоны Европы, которую из-за действий Венгрии могут наводнить "нежелательные" россияне.

Эти примеры показывают, как внутри политических объединений, внутри стран-членов ЕС и в отношениях между ними безопасность становится очень важным вопросом. В результате колода европейских политических карт перетасовывается. И правоцентристы, победившие в июне на европейских выборах, пользуются этим в полной мере.

В прошлом году бывший генеральный секретарь Европарламента Клаус Велле (Klaus Welle), влиятельный политический стратег в ЕНП, написал статью для журнала Le Grand Continent. В ней он утверждает, что в сегодняшнем опасном мире европейские правоцентристы должны категорически отказаться от сотрудничества со всеми пророссийскими, антиамериканскими, и антинатовскими партиями. "Путинизм, — написал Велле, — теперь неприемлем для цивилизованной Европы".

И напротив, он считает возможным сотрудничество с теми ультраправыми партиями, которые уверены, что Европу нужно защищать от российских имперских амбиций 19 века и что нужно поддерживать НАТО и трансатлантические отношения, а также признают верховенство закона в Европе, которое Велле называет "необходимой составляющей национального государства". В качестве примера он приводит партии премьер-министров Италии и Чехии. Свое происхождение они ведут от крайне правых сил, но по этим вопросам они переместились в центр европейского политического спектра и как минимум до лета этого года находились там.

Когда Европарламент в июле приступил к работе, механизм Велле уже набрал обороты. Евроскептики и крайне правые русофилы, включая членов "Фидес" и Национального объединения, не получили важные посты в политических комитетах. Им воспрепятствовал крупный блок центристских политических сил, включая всемогущих на сегодняшний день правоцентристов. Однако ЕНП отказалась присоединиться к аналогичному санитарному кордону и не дать занять эти должности так называемым умеренным крайне правым партиям (таким как "Братья Италии" Джорджи Мелони).

Новый раскол в европейской политике по вопросу безопасности дает хороший шанс правоцентристам усилить свое доминирующее положение. Проблемы с безопасностью в Европе только начинаются, Россия активизирует свои гибридные атаки, и такое доминирующее положение наверняка сохранится надолго.

Автор: Каролин де Грёйтер (Caroline de Gruyter).

*внесен Минюстом в список иноагентов