Войти
Известия.ru

Белоусову на форуме «Армия-2024» показали зарекомендовавшие себя на СВО оружие

345
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вооружение и военная техника, зарекомендовавшие себя в зоне СВО, были продемонстрированы министру обороны РФ Андрею Белоусову на экспозиции военно-технического форума «Армия-2024». Об этом 13 августа сообщило Минобороны.


Министр посетил экспозицию вечером во вторник. Там он ознакомился с разработками отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также с робототехническими комплексами и платформами, испытанными в зоне СВО. Кроме того, Белоусов осмотрел ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны (ПВО) большой, средней и малой дальности, и другие перспективные образцы.

На форуме также была впервые представлена площадка «Народного ОПК», где демонстрируются разработки малых гражданских предприятий и инициативных граждан: например, различные FPV-дроны, программы для подготовки операторов, «окопный РЭБ» (система радиоэлектронной безопасности — Ред.), дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами.

Белоусов также посетил площадки военных ведомств иностранных государств: Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других.

На форуме до этого были представлены различные новейшие виды вооружения. Так, военный инновационный технополис «Эра» представил детектор кругового обзора для обнаружения беспилотников «Тортик».


В свою очередь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила в ходе форума «Армия-2024» новую беспилотную транспортную систему внеаэродромного базирования с вертикальным взлетом и посадкой С-76.


Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. На форуме представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии, Китая. В работе форума задействованы представители более 120 иностранных компаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Иран
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 09:45
  • 260
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 15.08 05:00
  • 3704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым