Белоусову на форуме «Армия-2024» показали зарекомендовавшие себя на СВО оружие

Вооружение и военная техника, зарекомендовавшие себя в зоне СВО, были продемонстрированы министру обороны РФ Андрею Белоусову на экспозиции военно-технического форума «Армия-2024». Об этом 13 августа сообщило Минобороны.

Министр посетил экспозицию вечером во вторник. Там он ознакомился с разработками отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также с робототехническими комплексами и платформами, испытанными в зоне СВО. Кроме того, Белоусов осмотрел ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны (ПВО) большой, средней и малой дальности, и другие перспективные образцы.

На форуме также была впервые представлена площадка «Народного ОПК», где демонстрируются разработки малых гражданских предприятий и инициативных граждан: например, различные FPV-дроны, программы для подготовки операторов, «окопный РЭБ» (система радиоэлектронной безопасности — Ред.), дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами.

Белоусов также посетил площадки военных ведомств иностранных государств: Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других.

На форуме до этого были представлены различные новейшие виды вооружения. Так, военный инновационный технополис «Эра» представил детектор кругового обзора для обнаружения беспилотников «Тортик».

В свою очередь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила в ходе форума «Армия-2024» новую беспилотную транспортную систему внеаэродромного базирования с вертикальным взлетом и посадкой С-76.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. На форуме представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии, Китая. В работе форума задействованы представители более 120 иностранных компаний.