Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта

МО: Белоусову на форуме "Армия" показали разработки малых предприятий для фронта

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме "Армия" впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт, сообщило министерство обороны России.

Вечером во вторник Белоусов посетил экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2024", где ему представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции.

"На площадке "Народного ОПК", который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В том числе широкую номенклатуру FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, "окопный РЭБ", дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами", - говорится в сообщении.

Кроме того, Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО, а также беспилотные летательные аппараты, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности, и другие перспективные образцы ВВСТ.

Министр обороны РФ также посетил экспозиции военных ведомств Белорусии, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других иностранных государств.