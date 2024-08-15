Наплыв дронов: в России начали выпуск универсальных безэкипажных катеров

Новинку можно использовать как «камикадзе» или перевозчик грузов

В России началось производство многофункциональных безэкипажных катеров. Они позволяют перевозить 20 кг груза, также их можно использовать как «камикадзе» или платформу для двух БПЛА. Причем решения, примененные при изготовлении БЭКа, помогут быстро превратить практически любую лодку или катер в безэкипажный. Отечественные разработки сейчас широко представлены на X Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Лодка превращается в беспилотник

В основе нового безэкипажного катера (БЭК) лежит унифицированная система управления, позволяющая превратить практически любое плавсредство с мотором в БЭК.

— Делать БЭК с нуля для тех или иных задач — очень дорого и долго, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика «ОСК-Технологии» Алексей Васильев. — Мы подошли к проблеме с другой стороны. У тебя есть катер или лодка. Ты поставил на них систему, которая позволяет управлять ими, — и БЭК у тебя готов. В зависимости от катера или лодки это может быть морской или речной БЭК. Таким образом, не тратя колоссальные деньги, за минимальное время ты получаешь дистанционную управляемую лодку под твои условия использования.

Управление дроном достигается с помощью приводов, изменяющих поворот руля или мотора. Они же позволяют дистанционно управлять газом, переключать передачи, менять направление хода вперед-назад.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин Источник изображения: iz.ru

Таким дроном управляет оператор, находящийся на берегу. Он передает все команды на катер по каналам радиосвязи. Компактный приемник-передатчик с антенной крепится непосредственно на плавстредстве. Также на БЭКе установлены блок управления системой приводов и видеокамера, которая поможет операторам вести катер.

Среди оснащения — лодочный мотор, бак для бензина, а при необходимости взрывчатка или площадка для дронов. На новом БЭКе можно разместить два FPV или разведдрон — ими тоже можно будет управлять с берега.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

— В одной из модификаций на ней могут стоять FPV-дроны, которые могут нанести ущерб врагам либо защитить лодку, когда кто-то пытается ее утопить, — уточнил Алексей Васильев.

По его словам, новинка в ближайшем будущем будет передана войскам в зоне проведения спецоперации.

— Опыт, полученный в условиях боевых действий, бесценен, — отметил он. — По итогам этой работы, конечно, будут внесены изменения в проект.

Более 50 проектов

БЭК — одно из изделий, которое было создано при непосредственном участии военного инновационного технополиса «Эра». Основные задачи, стоящие перед ним, — научное обеспечение разработок, ускорение внедрения и производства систем вооружения и военной техники, а также обучение персонала.

— В настоящий момент проводятся организационные мероприятия, которые позволили в относительно короткий период времени — практически за четыре месяца — сформировать и фактически реализовать основной замысел технополиса «От идеи до образца», — рассказал «Известиям» начальник управления по руководству деятельностью военного инновационного технополиса «Эра» Дмитрий Галкин. — Мы применили все возможные механизмы, которые определены законодательством о деятельности технополиса. Адаптировали их для разработки и внедрения новейших изделий. Используя постоянный диалог с войсками, участвующими в СВО, с народным оборонно-промышленным комплексом, предприятиями промышленности, мы смогли модернизировать существующие инициативные разработки, накопить свой опыт работы с ними. А также сформировать задел для дальнейших разработок.

БПЛА «Воробей» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, на форуме «Армия-2024» от технополиса представлено более 50 проектов — в основном для тактического армейского звена.

— Большинство этих разработок отправятся в зону СВО для боевого применения, — уточнил Дмитрий Галкин.

Он также рассказал, что многие новинки прошли апробацию в 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии.

Технополис «Эра» сотрудничает не только с научно-исследовательскими институтами, промышленными предприятиями, но и непосредственно с подразделениями Российской армии, участвующими в СВО.

Начальник управления по руководству деятельностью технополиса Дмитрий Галкин Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также технополис помогает наладить промышленным предприятиям и представителям народного ОПК горизонтальные связи, что ускоряет процесс внедрения их в производство.

— Мы разработали свой БЭК под руководством технополиса «Эра», — в разговоре с «Известиями» заметил Алексей Васильев. — Благодаря существующей у них кооперации мы нашли нужную нам универсальную систему дистанционного управления.

Битва за будущее

Современные военные конфликты — это во многом гонка технологий, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

— В российской, да и в любой другой современной армии мира нужна структура, которая может разработать, наладить производство современных типов вооружения и военной техники, — отметил он. — Необходимо заглядывать в будущее. Мы видим, что поле боя сильно изменилось. Те же дроны еще несколько лет назад не играли такой важной роли. Идет СВО, и нам надо опережать врага. Вовремя понять тенденции, найти способы противодействия новым угрозам, которые ставятся перед нами. Враг у нас серьезный — это коллективные силы Запада.

Беспилотный летательный аппарат военного инновационного технополиса «Эра» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт также отметил, что Российской армии нужны новые технологии и виды вооружений — всё это поможет укрепить обороноспособность страны и сберечь жизни военнослужащих.

Новые контракты

На форуме «Армия-2024» состоялось подписание и вручение государственных контрактов на сумму более чем 500 млрд рублей.

— Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения, — заявил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев.

Беспилотный летательный аппарат военного инновационного технополиса «Эра» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, в результате выполнения контрактов Вооруженные силы получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники. Общий объем стоимости контрактов, подписанных на форуме, составляет практически половину триллиона, около 500 млрд рублей. Соответственно, кроме 500 единиц вооружения и техники армия получит еще около 1 млн средств поражения различного калибра.

Владимир Матвеев