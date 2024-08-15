Большое количество гуманитарной помощи поступает из всех российских регионов

В Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта и боевые действия часто носят маневренный характер. Из-за потерь у противника нет сил, чтобы ее сформировать. Всего с начала операции ВСУ в курском регионе потеряли больше 2030 человек и свыше 360 единиц техники. Эвакуация из приграничных районов идет организованно — в ней активно участвуют не только представители органов власти, но и волонтеры. Поступает большое количество гуманитарной помощи из всех регионов. На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Действуют маневренные группы

В Курской области сплошной линии фронта по-прежнему нет. Бои часто ведутся небольшими группами, ВСУ пытались несколько раз провести рейды на бронетехнике, но все их попытки пресекаются, передает корреспондент «Известий» Павел Волков из Курской области.

— Военнослужащие, с которыми мы общались, говорят, что у украинской стороны не такой большой контингент, чтобы полностью держать многие километры линии соприкосновения, — рассказал он.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

С помощью мобильных групп ВСУ стараются создать панику и видимость того, что у них много сил.

— Местные жители рассказывают, что ВСУ охотятся за ними, — отметил корреспондент. — Нам военные показывали много видео с расстрелянными гражданскими автомобилями. ВСУ без разницы в кого стрелять — в армию, военных, или просто людей, которые пытаются эвакуироваться.

В Беловском районе области закончилась эвакуация деревни Буды.

— Выехали последние четыре автобуса с местными жителями, деревня полностью эвакуирована, — отметил Павел Волков. — Эвакуация проходила с помощью администрации: они заказывали автобусы из Курска. Ближе к границе, в районе села Белое, уже опасно. Там летают вражеские дроны — и разведчики, и боевые. Там тоже была произведена эвакуация и практически всех мирных жителей вывезли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Полиция усиленно патрулирует улицы города Курчатова.

— Даже к нам было много вопросов, когда мы выходили и фотографировали — сразу подходили сотрудники полиции и проверяли документы, — отметил корреспондент.

Основную часть беженцев принимает Курск.

— В городе сейчас их много, так же как и пунктов размещения, — рассказал Павел Волков. — Им помогают сотрудники МЧС, Красный Крест, и волонтеры. Люди и организации везут и раздают много гуманитарной помощи.

По ночам в областном центре часто звучит сирена, но хорошо работает наша ПВО, до города в последние дни ракеты противника не долетают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал об обстановке в районе города Суджа, который стал одним из первых объектов нападения украинских боевиков.

Суджа — это серая зона между российскими и украинскими блок-постами, рассказал «Известиям» Геннадий Алехин.

— Сейчас говорить о том, что она находится под контролем одной из сторон преждевременно, — отметил он. — Там рыскают то наши штурмовые группы, то мобильные группы противника. Враг по-прежнему пытается перебросить какие-то резервы из Сумской области. Но им это не удавалось уже буквально на третий день их прорыва. Они не решаются, потому что наши эти колонны уничтожают. Пытаются мелкими группами пройти, но там действует наш спецназ. Но исключить, что где-то прорываются, нельзя.

ВСУ также решили изменить тактику, отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов Источник изображения: iz.ru

— Сейчас противник не заходит в населенные пункты, если видит, что там есть наши, но пытается их обойти, закрепиться там, где нет наших войск, — отметил он. — И вот такая идет карусель, и каждый день. Тут такая особенность — как таковой линии фронта на курском направлении не существует. Но это дает возможность и нашей, и той стороне действовать маневренными группами. Противник не отказался от своих намерений прорваться на Рыльск, на Железногорск и дальше. Но не решился, потому что там их наша штурмовая и армейская авиации хорошо потрепали.

Сейчас Росгвардия совместно с Федеральной службой безопасности поддерживают режим контртеррористической операции и ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.

Нас не сломить

В Курскую область из всех регионов страны приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Главное, что противник видит и уже понял, что нас ему не сломить. На защиту Курской области встала вся страна», — написал он в своем Telegram-канале.

Медицинская служба области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, Москвы и близлежащих регионов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Смирнов отметил, что в области в достаточном количестве имеются резервные койки в больницах, лекарственные препараты, медицинские изделия и предметы первой необходимости. Организована совместная работа с ФМБА России, Роспотребнадзором и Минобороны РФ.

«Плановая медицинская помощь в нашем регионе также оказывается всем жителям в полном объеме», — особо подчеркнул Алексей Смирнов.

Украинская сторона по-прежнему распространяет фейки. Власти Льгова опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до города.

ФСИН России заявила о том, что сообщения о захвате в плен группы сотрудников управления около Льгова не соответствуют действительности.

Пресечены рейды противника

Группировка войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, сообщили в Минобороны России.

Также была отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и техника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре БТР «Страйкер», взято в плен шесть боевиков.

Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевые бронемашины, 31 автомобиль, пусковую установку РСЗО и артиллерийское орудие.

По данным российского военного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других бронемашин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

Солдат ВСУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Большая часть боевиков ВСУ, которые зашли на территорию России в Курской области в первом эшелоне, уже уничтожена, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, украинские войска несут в Курской области максимальные с начала спецоперации потери в личном составе и технике.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Павел Волков