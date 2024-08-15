Байден назвал атаку ВСУ на Курскую область "настоящей дилеммой"

Американский лидер отметил, что ему докладывают о ситуации в этом регионе каждые несколько часов

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область как "настоящую дилемму". Слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Как следует из сообщения, Байден отметил, что ему докладывают о ситуации в Курской области "каждые четыре-пять часов". Он отметил, что атака ВСУ создает "настоящую дилемму", подчеркнули журналисты пресс-пула.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что администрация Соединенных Штатов продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки ВСУ на Курскую область.