РФ планирует поставить за рубеж около 40 самолетов Як-130М

Как уточнили в "Рособоронэкспорте", потенциальными заказчиками являются страны Азии и Африки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экспортный потенциал нового модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, впервые презентованного на форуме "Армия-2024", составляет около 40 самолетов, а его потенциальными заказчиками являются страны Азии и Африки. Об этом сообщили в "Рособоронэкспорте".

"По оценкам "Рособоронэкспорта", перспектива продвижения модернизированного Як-130М за рубеж - около 40 самолетов. Потенциальные заказчики - страны Азии и Африки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецэкспортера.

При этом емкость рынка модернизации ранее поставленных Як-130 до версии Як-130М в "Рособоронэкспорте" оценили в примерно 60 самолетов.

По информации, озвученной ТАСС на полях форума "Армия-2024" генеральным директором Иркутского авиационного завода (ИАЗ, входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Александром Вепревым, первый опытный Як-130М планируется поднять в воздух в первом полугодии 2025 года. На заводе завершили подготовку производства под изготовление новой машины. Сейчас изготавливаются детали для постройки опытных образцов.

Ранее в пресс-службе ПАО "Яковлев" сообщили, что модернизация Як-130 коснулась главным образом расширения боевых возможностей машины за счет установки нового бортового оборудования и систем вооружения. На форуме представлен опытный Як-130 в серийном облике с перспективным оборудованием, которое получит самолет в ходе модернизации.

В пресс-службе отметили, что проект ориентирован в первую очередь на экспортный рынок, а облик машины был сформирован с учетом пожеланий действующих эксплуатантов Як-130.