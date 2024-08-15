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Интерфакс-АВН

Предприятие белорусского ВПК представило оптику для роботов-разведчиков на форуме "Армия-2024"

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Минск. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Оптика для роботов-разведчиков представлена в числе разработок белорусского военно-промышленного комплекса на международном форуме "Армия-2024", сообщил во вторник гостелеканал "Беларусь 1".

"Широко представлены возможности нашей отечественной оптики. Например, прибор наблюдения "Манул" - это бинокль, который разглядит живую цель на расстоянии 8 км", - сказал начальник управления Госкомвоенпрома республики Дмитрий Стефанович в эфире телеканала.

"Сейчас их планируют устанавливать на специальные гусеничные платформы, которыми будут управлять дистанционно. Такой робот-разведчик в прямом смысле становится вторым зрением человека", - отметил он.

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Белоруссия
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