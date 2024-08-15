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ТАСС

В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели вылазки Украины в РФ

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Пресс-секретарь ведомства генерал ВВС США Патрик Райдер не смог ответить на вопрос, считает ли Вашингтон эту вылазку военной операцией или рейдом

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, считает ли Вашингтон эту вылазку военной операцией или рейдом. "Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они рассказали о своих операциях. Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого", - ответил генерал.

У него поинтересовались, перебросила ли Россия войска с украинской линии фронта в Курскую область. "Мне нечего сказать по этому поводу, я бы направил вас к российскому Минобороны. Мы следим за этим. Когда речь идет об Украине, наше внимание сосредоточено на поддержке Украины и ее способности защитить свою суверенную территорию и вернуть свои суверенные территории", - сказал официальный представитель Пентагона. 

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Россия
США
Украина
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