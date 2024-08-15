Боррель выразил "полную поддержку" атаке ВСУ на Курскую область

Глава дипслужбы ЕС провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что получил информацию о вторжении ВСУ в Курскую область в ходе телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, он назвал это "контрнаступлением" и выразил полную поддержку украинским действиям. Об этом Боррель написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Обсудил с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и курское контрнаступление. Я выразил полную поддержку борьбе украинского народа", - написал он.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.