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ТАСС

"Аквариус" выпустит новые ноутбуки, ПК и моноблоки

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Завод компьютерной техники "Аквариус"
Завод компьютерной техники "Аквариус".
Источник изображения: ammo1.livejournal.com

Старт продаж моноблоков запланирован на III квартал 2024 года, новые модели ПК уже доступны для заказа

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Производитель компьютерной техники "Аквариус" на форуме "Армия-2024" показал модельный ряд новых ноутбуков, ПК и моноблоков. Компания также раскрыла часть их характеристик.

Новые ноутбуки разделены по трем группам, всего устройств шесть. Первая группа из двух моделей - для госзаказчиков (ФОИВы, госкомпании), вторая, из трех моделей - для бизнеса, и еще одна модель для работы в любых погодных полевых условиях. Все модели совместимы с основными отечественными ОС.

Оба ноутбука для госзаказчиков имеют диагональ 16 дюймов, корпоративные - 16 и 14 и меньший вес. Многофункциональная полевая модель имеет диагональ 14 дюймов и также отличается малым весом.

Персональных компьютеров четыре - с полноразмерным, среднеразмерным, компактным и "самым компактным" корпусами соответственно. ПК поддерживают процессоры Intel 12, 13 и 14 поколения. Новых моноблоков два - с диагоналями 23,8 и 27 дюймов. Они, как заверяют в "Аквариусе", подойдут для больших и средних организаций с обширной ИТ-инфраструктурой.

Старт продаж моноблоков запланирован на III квартал 2024 года, новые модели ПК уже доступны для заказа, по ноутбукам эта информация не раскрывается.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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