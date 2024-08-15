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ТАСС

Глава ГВПК Белоруссии обсудил с Белоусовым работу белорусских предприятий для МО РФ

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Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

Стороны отметили тесное сотрудничество в части укрепления обороноспособности Союзного государства

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус и министр обороны РФ Андрей Белоусов на полях форума "Армия-2024" в Московской области обсудили взаимодействие белорусских организаций в интересах российского Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

"В ходе рабочей встречи стороны обсудили текущее и перспективное взаимодействие белорусских организаций в интересах оборонного ведомства Российской Федерации. Отмечено тесное сотрудничество в части укрепления обороноспособности Союзного государства", - говорится в сообщении.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в выставочном центре "Патриот". В нем принимают участие официальные делегации 83 государств. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали Белоруссия, Индия, Иран и Китай. Участникам демонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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Страны
Белоруссия
Индия
Иран
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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