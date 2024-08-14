Эксперт считает, что в РФ необходимо выработать единые стандарты техприемки

Это в том числе позволит нарастить объемы выпуска изделий, необходимых для специальной военной операции, заявил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Участникам рынка военных разработок необходимо преодолеть проблему разрозненности технической приемки изделий, сформировав единый механизм и стандарты. Об этом сообщил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров на форуме "Армия-2024".

"Сейчас каждый институт развития делает техприемку по своим стандартам - фонд "Эра", "Народный фронт", Национальная технологическая инициатива и так далее. В моем понимании, мы как участники рынка должны прийти к единому механизму приемки, кросс-зачетов тех или иных технических требований либо сформировать общие стандарты. Это в том числе позволит нарастить объемы выпуска изделий, необходимых для специальной военной операции", - сказал Назаров на сессии "Вопросы развития и применения воздушных беспилотных систем".

Он также отметил, что важно избирательно подходить к обратной связи от подразделений в зоне боевых действий. "Могут сильно отличаться потребности. То, что работает на юге, может не работать на севере. Важно это учитывать", - отметил он.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.