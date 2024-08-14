Ермак анонсировал онлайн-форум в продолжение швейцарской встречи по Украине

По словам главы офиса украинского президента, конференция состоится в августе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Онлайн-конференция, на которой планируется продолжить обсуждение мирного урегулирования на Украине в рамках швейцарского формата, состоится в августе 2024 года. Об этом сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

"Первая тематическая конференция в продолжение саммита мира состоится уже в августе в онлайн-формате", - написал он в Telegram-канале. По словам Ермака, мероприятие будет посвящено вопросам энергетической безопасности.

Глава офиса президента Украины утверждал, что 13 августа провел заседание рабочей группы при участии около 40 стран-партнеров и организаций.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, организовавшая ее по договоренности с Киевом, не пригласила на встречу Россию. Среди делегаций доминировали представители коллективного Запада, что предопределило антироссийский характер большинства заявлений и неприемлемые для Москвы формулировки коммюнике. Итоговый документ не одобрили 16 стран - участниц форума. Его не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ливия, Мавритания, Мексика, ОАЭ, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР, а также Ватикан. Среди подписантов также не было ООН и ОБСЕ, представители которых были в Бюргенштоке. В конференции не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.