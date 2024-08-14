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ТАСС

В МО заявили, что РФ укрепляет вклад в контроль за ядерными испытаниями

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Запись сейсмической активности
Запись сейсмической активности.
Источник изображения: © iStock.com / Adventtr

Начальник службы специального контроля ведомства Виктор Коршак отметил, что на это указывает, в том числе, завершение сертификации сейсмической станции в Южно-Сахалинске

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Россия, несмотря на отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), укрепляет вклад в контроль за ядерными испытаниями. На это указывает, в том числе, завершение сертификации сейсмической станции в Южно-Сахалинске, заявил начальник службы специального контроля МО РФ Виктор Коршак.

"Российская Федерация в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства, вне зависимости от отзыва договора о ратификации", - сказал Коршак в студии телеканала "Звезда" на форуме "Армия-2024".

Он добавил, что 23 декабря 2023 года сертификацией сейсмической станции в городе Южно-Сахалинск было завершено создание российского сегмента международной системы мониторинга (МСМ). При этом МСМ является важнейшим элементом проверочного механизма договора. "Она представляет собой глобальную сеть сейсмических, инфразвуковых, радионуклидных и гидроакустических станций и лабораторий, задачей которых является обработка в режиме реального времени зарегистрированной специализированной информации. Результатом их работы является возможность обнаружить проведение каким-либо государством на территории Земли ядерных испытаний как малой, так и большой мощности", - отметил он.

В МСМ российский сегмент является вторым по размеру в мире, напомнил он. Россия в полном объеме выполнила все обязательства, которые были возложены на нее в положении договора, добавил он. "Вклад этот очевиден, потому что является важнейшим элементом в системе организации контроля за ядерными испытаниями на планете", - отметил Коршак.

В России действуют 32 станции в рамках МСМ, в этом смысле система вторая по величине после США. Он также напомнил, что Соединенные Штаты Америки не в полном объеме завершили формирование своего сегмента. "Мы завершили и при этом все обязательства, которые на себя взяли, мы продолжаем выполнять в полном объеме, и это абсолютно никаким образом не связано с отзывом о ратификации договора", - добавил он. 

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