Войти
ТАСС

Банк "Новиком" заключил соглашение с ПАО "Яковлев" на 7,2 млрд рублей

305
0
0
Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: rostec.ru

В пресс-службе кредитной организации назвали целью сотрудничества финансирование расходов предприятия по договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк "Новиком" заключил соглашение с ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") об открытии кредитной линии с лимитом 7,2 млрд рублей. Соглашение было подписано в рамках форума "Армия-2024", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Стратегический финансовый партнер госкорпорации "Ростех" заключил соглашение с ПАО "Яковлев" об открытии кредитной линии с лимитом 7,2 млрд рублей. Цель сотрудничества - финансирование расходов предприятия по заключенным договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления банка "Новиком" Елены Георгиевой, авиационная промышленность - один из драйверов технологического развития России. "Инновации в этой сфере во многом определяют позиции России среди мировых технологических лидеров. Мы рады предоставлять качественные финансовые инструменты для реализации масштабных планов стратегического значения", - подчеркнула она.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 14.08 05:09
  • 3671
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 05:02
  • 247
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 15:51
  • 2
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым
  • 13.08 08:45
  • 1
В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"
  • 13.08 08:44
  • 1
Путин указал на доказанную на поле боя эффективность российских вооружений
  • 13.08 03:26
  • 0
Чего добивается Запад (по мнению некоторых)
  • 13.08 01:29
  • 0
О диверсии/провокации в Курской области "со стороны".
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?