Банк "Новиком" заключил соглашение с ПАО "Яковлев" на 7,2 млрд рублей

В пресс-службе кредитной организации назвали целью сотрудничества финансирование расходов предприятия по договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк "Новиком" заключил соглашение с ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") об открытии кредитной линии с лимитом 7,2 млрд рублей. Соглашение было подписано в рамках форума "Армия-2024", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Стратегический финансовый партнер госкорпорации "Ростех" заключил соглашение с ПАО "Яковлев" об открытии кредитной линии с лимитом 7,2 млрд рублей. Цель сотрудничества - финансирование расходов предприятия по заключенным договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления банка "Новиком" Елены Георгиевой, авиационная промышленность - один из драйверов технологического развития России. "Инновации в этой сфере во многом определяют позиции России среди мировых технологических лидеров. Мы рады предоставлять качественные финансовые инструменты для реализации масштабных планов стратегического значения", - подчеркнула она.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.