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Россия созвала заседание Совбеза ООН по ситуации в Курской области, куда 6 августа вторглись украинские вооружённые силы с использованием десятков единиц техники, включая натовскую. Делегация США и марионеточной в отношении к Вашингтону Японии демонстративно отказались обсуждать украинское вторжение и военные преступления ВСУ, чем лишний раз подтвердили – за украинской атакой стоит так называемый коллективный Запад.

Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, комментируя вторжение в Курскую область, заявил о том, что теперь предложения президента России об условиях переговоров по Украине утратили свою силу.

Напомним, что ранее Владимир Путин предлагал следующий вариант урегулирования вооружённого конфликта: прекращение огня, вывод украинских войск с российских территорий (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей), нейтральный статус Украины в военном плане, создание единого для всех пространства безопасности.

По словам Полянского, Россия достаточно длительное время ожидала ответа на своё предложение, и вот 6 августа Украина и её зарубежные покровители «ответ» дали.

Дмитрий Полянский:

Этот ответ нами получен. И он заключается в однозначном курсе на эскалацию, на военные действия. Действия Киева однозначно опровергают все ранее звучавшие заявления о готовности к переговорам, к миру. Что касается Запада, то они продолжают покрывать омерзительные преступления своих марионеток тем же самым образом, как они игнорировали зверства в Донбассе на протяжении восьми лет.

По словам заместителя постпреда РФ в ООН, враг хотел, чтобы вторжение в Курскую область вызвало раздор в России, однако эта атака только сплотила российское общество.

Полянский:

Нападением на Курскую область киевским режим заслужил только капитуляцию. Прежние переговорные инициативы утратили свою силу.