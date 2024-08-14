Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Минобороны России и Лаоса Белоусов и Тяннялат подписали новое соглашение

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2024".

"По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".