Белоусов на "Армии" встретился с делегациями Вьетнама, Лаоса, Мали, Мьянмы и ЦАР

По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" провел переговоры с главами иностранных делегаций Лаоса, Вьетнама, Мали, ЦАР и Мьянмы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства [Андрей Белоусов] провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аун Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", - сказали там.

Во время переговоров со своими иностранными коллегами министр обороны РФ обсудил состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в ведомстве. "Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности", - отметили там. В ведомстве добавили, что по итогам переговоров с министром обороны Лаоса было подписано обновленное двустороннее соглашение о сотрудничестве в военной сфере.