Концерн "Гранит-Электрон" рассказал о модернизации российских РЛС

Радиолокационные станции смогут распознавать морские дроны в радиусе 40 км , заявил гендиректор Игорь Пономарев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) после модернизации смогут распознавать безэкипажные катера на дистанции 40 км, заявил генеральный директор концерна "Гранит-Электрон" Игорь Пономарев.

"Мы сейчас проводим разработки по модернизации наших радиолокационных станций в части обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Они уже проходят опытную эксплуатацию и показали себя достаточно хорошо. Думаю, в недалеком будущем мы сможем предложить Минобороны РФ целый ряд этих станций, способных обнаруживать безэкипажные катера, которые несут достаточно большую угрозу и с которыми нужно бороться", - заявил Пономарев телеканалу "Звезда" на полях форума "Армия-2024".

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.