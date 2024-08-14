Западу явно не нужна победа над Путиным (The New York Times, США)

NYT: самый реалистичный сценарий завершения конфликта на Украине предложил Путин

США провалили экзамен на лидерство, не оказав Украине должной поддержки, сокрушается в статье для NYT уроженка юга России, ставшая американской "писательницей". Вашингтон отказался помочь Киеву затянуть конфликт – и теперь он закончится по плану Путина, сетует автор.

Анастасия Эдель (Anastasia Edel)

9 июля, когда весь мир смотрел на залитые кровью руины детской больницы в Киеве, Россия организовала обед в Нью-Йорке, став председателем в Совете Безопасности ООН (ракетный удар по этой больнице был украинской провокацией: фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. – Прим. ИноСМИ). В меню была "Котлета по-киевски" — популярное российское блюдо, представляющее собой отбивное куриное филе, в которое завернут кусочек чесночного сливочного масла. Прежде чем гости приступили к еде, организатор обеда и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг ответственность России за нанесенный удар, в результате которого два человека погибли, а семеро детей получили ранения. Если котлета и встала дипломатам поперек горла, то они этого не показали.

Этот инцидент дает наглядное представление о том мире, в котором мы живем. Запад бессильно наблюдает за происходящим, а Россия наглеет подобно хулигану, который понимает, что взрослые не придут. В начале военной операции русские заметно боялись НАТО, но теперь этот страх ослаб, так как они увидели, что их лидер остается безнаказанным, какие бы злодеяния ни совершала Россия. А чего бояться? Хотя у Запада есть ресурсы, чтобы закончить этот конфликт на украинских условиях, ему явно не хватает воли к победе. А для Владимира Путина победа сегодня в пределах досягаемости — кто бы ни пришел в Белый дом в будущем году.

Последние два с половиной года западные лидеры неустанно твердят, что они "вместе с Украиной". Но, несмотря на правильные слова, они относятся к этим военным действиям как к локальному конфликту и не считают, что у них есть какие-то особые обязательства перед Киевом. Обещанная военная помощь приходит с опозданием и в недостаточном количестве. Ее гораздо меньше, чем сил и средств у России. А ограничения, например, запрет на нанесение ударов по целям в самой России, снижают эффективность этой помощи. Но Запад твердо придерживается своего подхода по принципу "слишком мало и слишком поздно", объясняя это нежеланием провоцировать Москву на ядерную эскалацию. По той же причине заявка Украины на вступление в НАТО остается спорным вопросом.

Западу также не удалось лишить Москву источников ее экономического могущества, несмотря на многочисленные санкции. В российской экономике налицо здоровый рост, а активы российских олигархов находятся на Западе в полной безопасности, пусть и замороженные. И самое важное — Москва без каких-либо затруднений продает свою нефть по всему миру, а западные лидеры как будто не в состоянии решить, чего они больше хотят: существенно наказать своего противника или оставить все без изменений. Здесь есть один весьма показательный момент. Министерство финансов США предложило наказывать штрафами танкеры, которые перевозят нефть, помогая России обходить санкции. Но это предложение застопорили, так как у Белого дома возникли опасения, что повышение цен на бензин неблагоприятно отразится на результатах ноябрьских выборов.

Кого не волнуют выборы в Америке, так это Путина. В отличие от уклончивого Запада Путин ведет свою игру всерьез. Он перевел всю страну и ее экономику на военные рельсы, передал как минимум треть государственного бюджета на нужды армии и щедрыми зарплатами и денежными выплатами заманил десятки тысяч россиян в вооруженные силы. Он расширил театр военных действий на натовскую территорию, он финансирует пророссийские партии и пророссийских политиков, он распространяет дезинформацию и напрямую покушается на тех представителей Запада, которые занимаются поставками оружия на Украину. А когда России предъявляют обвинения, она просто пожимает плечами, отмахиваясь от улик (какие именно вещественные доказательства при этом приводятся Западом, автор не уточняет — Прим. ИноСМИ).

Из-за такого расклада, когда у противника есть и сила воли, и ресурсы для ведения борьбы до победного конца, а союзники предоставляют помощь только в таких количествах, чтобы завтра не рухнул фронт, перспективы у Украины мрачные. В какой-то момент ее доведенная до предела решимость ослабнет, и она решит, что заключить мирный договор с Путиным на каких угодно условиях будет лучше, чем умереть. Такой момент может наступить еще быстрее, если на американских президентских выборах победит Дональд Трамп, пообещавший "закончить войну за 24 часа". Он заставит Украину вести переговоры на путинских условиях. Либо же этот момент наступит позже, если демократы останутся в Белом доме и продолжат свою половинчатую стратегию.

Путин уже строит планы на победу. Многие западные лидеры пренебрежительно назвали пропагандой его последнее так называемое мирное предложение, согласно которому Россия должна сохранить за собой присоединенные территории, а Украине будет запрещено вступать в НАТО. Но в действительности это на сегодня самый реалистичный сценарий завершения вооруженного конфликта. Самые разные голоса, начиная со сторонников Кремля и нобелевских лауреатов, и заканчивая самим папой римским, ратуют за "мир", который даст Путину то, что он хочет. Конечно, Украина отвергла это предложение. Но Россия, наносящая удары по украинской инфраструктуре, по людям и армии, наверняка выступит с ним снова. И со временем всё, что остановит бомбы, будут считать благом.

В каждой войне есть победители и проигравшие. Если Путин одержит победу в этом конфликте, Украина и ее союзники по определению его проиграют. Но поражение не будет одинаковым для всех. Мирная сделка на путинских условиях плоха для Украины. Она потеряет почти 20 процентов своей территории и около пяти миллионов человек. Но эти потери можно уменьшить, если сорвать первоначальный план Путина по взятию под контроль Киева и по уничтожению Украины как государства (автор лукавит: у Путина не было такого плана; переговоры были почти завершены, когда Украину под контроль взял Запад, и с тех пор именно по его плану идет планомерное уничтожение Украины как государства. – Прим. ИноСМИ). Военные действия прекратятся. Погибшие будут оплаканы, раненых вылечат, а страну будут восстанавливать. Репутация Украины на мировой арене будет прочна как никогда, и на горизонте замаячит членство в Евросоюзе.

С другой стороны, Западу будет трудно найти какие-то позитивные моменты. Неспособность его лидеров предотвратить вооруженный конфликт в Европе и наказать агрессора подаст остальным сигнал о том, что границы больше не являются неприкосновенными. Замороженные конфликты разморозятся, старые претензии и недовольства поднимутся на поверхность, а такие организации как ООН просто будут фиксировать ущерб в роли статистов. Россия еще больше осмелеет, поддерживаемая открыто антизападными государствами типа Ирана и Северной Кореи. Следующий конфликт вполне может начаться на натовской территории. Если бряцание ядерным оружием сдержало НАТО на Украине, то почему такая тактика не сработает, когда Путин решит напасть на члена альянса, скажем, на Эстонию? Европейский континент окажется в опасности.

Но главными проигравшими в этом конфликте будут не Украина с Европой. В любом альянсе основное бремя ответственности несет его лидер. Связав поначалу свою судьбу с Украиной, а потом не доведя дело до конца, Америка лишилась своего места как опоры и главного оплота Запада, способного гарантировать союзникам защиту и мир. Ее прошлогодние колебания и разрозненные поставки оружия привели к срыву украинского летнего контрнаступления. В этом году политическая дисфункция Америки привела к задержке с предоставлением критически важной помощи и вызвала в американском обществе сомнения в необходимости срочно поддержать Украину. Америка провалила экзамен на лидерство, что будет иметь серьезные последствия для мировой стабильности. Всем, кто верит в величие Америки, будет трудно проглотить эту горькую пилюлю.

В зависимости от того, кто придет к власти в Вашингтоне, эту репутационную катастрофу либо постараются преуменьшить, назвав прискорбной необходимостью, либо восторженно назовут триумфом изоляционизма. Но даже в мире, где "Америка прежде всего", нужны те, кто будет ее поддерживать и прикрывать со спины. Будет ли Европа заодно с Америкой в надвигающемся геополитическом противостоянии с Китаем, который сегодня усиливается благодаря природным ресурсам и полезным ископаемым, отданным Путиным в качестве залога председателю Си? И пойдет ли навстречу Ближний Восток в вопросе нефтяных цен?

Время покажет, насколько серьезными будут последствия для безопасности и экономики. Но одно ясно уже сейчас. Небольшой вооруженный конфликт, начавшийся вдали от американских границ, преобразил наш мир. И роль Америки в этом мире уже не столь значительна.