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Украина производит собственные ракеты, но объем производства настолько мал, что учитывать их как средство поражения в конфликте с Россией не стоит. Как заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут, количество произведенных за год ракет равно десяти.

Киев может с уверенностью говорить, что на Украине имеется производство ракет, так как они все же выпускаются. Однако количества ракет, выпущенных за год, хватит всего лишь на один залп. Чмут не пояснил, о каких именно ракетах идет речь, но вполне вероятно, что речь идет о противокорабельных «Нептун», так как иногда в сводках российского Минобороны появляются сообщения о перехвате этих ракет, переделанных для ударов по наземным целям. Также возможно, что в этой роли могут выступить переделанные зенитные ракеты от ЗРК С-200.

Можем ли мы говорить, что делаем ракеты? Наверное, да. Можем ли мы десятью ракетами победить? Очевидно, нет.

- добавил украинский эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена нарастить выпуск ракет собственного производства для нанесения ударов вглубь российской территории. В перспективе Киев хочет заменить собственными ракетами западные, чтобы не спрашивать разрешения каждый раз, когда хочется ударить по России. Для реализации такой амбициозной программы украинское правительство должно выделить средства, если найдет. Но нелегитимный «президент» уже пообещал, что ракет украинского производства «будет больше».