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Интерфакс-АВН

Мантуров сообщил о планах к 2030 году увеличить число пусков с космодромов РФ до 56 в год

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Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости до 2030 года довести суммарное число космических запусков с российских космодромов до 56 в год.

"В горизонте до 2030 нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год", - сказал Мантуров в ходе стратегической сессии "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и перспективу 2036".

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в разы увеличить состав спутниковых космических аппаратов.

12 апреля Мантуров заявил, что спутниковая группировка России в настоящее время составляет более 240 аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца 2024 года.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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